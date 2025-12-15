Я нашел ошибку
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси
На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших
В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек
В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров

102
В Самарской губдуме на заседании общественной комиссии по нарезке округов 15 декабря 2025 года поддержали поправку депутата Максима Федорова, касающуюся названия административных округов и их административных центров.

Речь идет о том, чтобы в одномандатном округе большую часть занимал тот район, имя которого значится в его названии. Так, по словам Федорова, в Железнодорожном одномандатном округе большую часть территории составляет вовсе не Железнодорожный, а Куйбышевский район.  Та же ситуация – в Ленинском, Октябрьском и Самарском округах. 

Эту поправку депутат Федоров внес во время заседания общественной комиссии. Другая его инициатива, о возврате к нарезке 2011 года, не была поддержана облизбиркомом.

Вопрос будет вынесен на расширенное заседание комитета по законодательству, намеченное на 18 декабря, пишет СитиТрафик.

На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
12
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
174
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
211
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
177
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
542
