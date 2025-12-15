В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров

В Самарской губдуме на заседании общественной комиссии по нарезке округов 15 декабря 2025 года поддержали поправку депутата Максима Федорова, касающуюся названия административных округов и их административных центров.

Речь идет о том, чтобы в одномандатном округе большую часть занимал тот район, имя которого значится в его названии. Так, по словам Федорова, в Железнодорожном одномандатном округе большую часть территории составляет вовсе не Железнодорожный, а Куйбышевский район. Та же ситуация – в Ленинском, Октябрьском и Самарском округах.

Эту поправку депутат Федоров внес во время заседания общественной комиссии. Другая его инициатива, о возврате к нарезке 2011 года, не была поддержана облизбиркомом.

Вопрос будет вынесен на расширенное заседание комитета по законодательству, намеченное на 18 декабря, пишет СитиТрафик.