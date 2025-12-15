Главному порталу страны сегодня 16 лет

Госуслуги — всегда рядом. Вот уже 16 лет портал помогает в оформлении документов, получении выплат и даже ведении бизнеса. Это быстро, удобно, просто.

Сегодня Госуслугами пользуются 120 млн человек. На портале создано более 4 млн личных кабинетов юридических лиц и ИП. В день подаётся более 2 млн заявлений. На получение услуги уходит от минуты до 72 часов.

Сервисы, которые появились за последний год

электронные документы, которые можно предъявить в приложении «Госуслуги» или мессенджере Мах — сервисы, защищающие от мошенников, — самозапреты на оформление кредитов и договоров связи, проверка сим-карт, доверенный контакт для дополнительной безопасности Госуслуг

Как помогали Госуслуги за последние 16 лет