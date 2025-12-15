Я нашел ошибку
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси
На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших
В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек
В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
104
 Госуслуги — всегда рядом. Вот уже 16 лет портал помогает в оформлении документов, получении выплат и даже ведении бизнеса. Это быстро, удобно, просто.

 

Сегодня Госуслугами пользуются 120 млн человек. На портале создано более 4 млн личных кабинетов юридических лиц и ИП. В день подаётся более 2 млн заявлений. На получение услуги уходит от минуты до 72 часов.

Сервисы, которые появились за последний год

  • — водительские чаты в приложении «Госуслуги Авто» — ежедневно создаётся более 2,5 тыс. чатов автолюбителей, всего их уже более 800 тыс.
  • — приложение «Моя школа» для школьников и их родителей — его скачали уже более 5 млн человек
  • — сервис «Подбор вуза» — им воспользовались уже почти 30 млн раз
  • — электронные документы, которые можно предъявить в приложении «Госуслуги» или мессенджере Мах
  • — сервисы, защищающие от мошенников, — самозапреты на оформление кредитов и договоров связи, проверка сим-карт, доверенный контакт для дополнительной безопасности Госуслуг

Как помогали Госуслуги за последние 16 лет

  • — более 1,5 млн пар поженились после того, как подали заявление на Госуслугах
  • — родители более 1 млн детей зарегистрировали их рождение онлайн
  • — более 600 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал проактивно
  • — родители первоклассников подали почти 6 млн заявлений на запись детей в школу
  • — свыше 3 млн абитуриентов подали в вузы более более 230 млн раз пользователи портала записались к врачу
  • — подростки оформили в приложении «Госуслуги Культура» более 12 млн Пушкинских карт
  • — пользователи «Госключа» подписали более 40 млн электронных документов
  • — граждане 26 млн раз в удобной форме обратились в органы власти через Платформу обратной связи

На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
12
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
174
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
211
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
177
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
542
