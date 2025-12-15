Главному порталу страны сегодня 16 лет

Госуслуги — всегда рядом. Вот уже 16 лет портал помогает в оформлении документов, получении выплат и даже ведении бизнеса. Это быстро, удобно, просто.
Сегодня Госуслугами пользуются 120 млн человек. На портале создано более 4 млн личных кабинетов юридических лиц и ИП. В день подаётся более 2 млн заявлений. На получение услуги уходит от минуты до 72 часов.
Сервисы, которые появились за последний год
- — водительские чаты в приложении «Госуслуги Авто» — ежедневно создаётся более 2,5 тыс. чатов автолюбителей, всего их уже более 800 тыс.
- — приложение «Моя школа» для школьников и их родителей — его скачали уже более 5 млн человек
- — сервис «Подбор вуза» — им воспользовались уже почти 30 млн раз
- — электронные документы, которые можно предъявить в приложении «Госуслуги» или мессенджере Мах
- — сервисы, защищающие от мошенников, — самозапреты на оформление кредитов и договоров связи, проверка сим-карт, доверенный контакт для дополнительной безопасности Госуслуг
Как помогали Госуслуги за последние 16 лет
- — более 1,5 млн пар поженились после того, как подали заявление на Госуслугах
- — родители более 1 млн детей зарегистрировали их рождение онлайн
- — более 600 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал проактивно
- — родители первоклассников подали почти 6 млн заявлений на запись детей в школу
- — свыше 3 млн абитуриентов подали в вузы более более 230 млн раз пользователи портала записались к врачу
- — подростки оформили в приложении «Госуслуги Культура» более 12 млн Пушкинских карт
- — пользователи «Госключа» подписали более 40 млн электронных документов
- — граждане 26 млн раз в удобной форме обратились в органы власти через Платформу обратной связи