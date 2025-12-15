Я нашел ошибку
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
Продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
В Самаре 14 декабря выпала почти треть от декабрьской нормы осадков

157
В Самаре 14 декабря выпала почти треть от декабрьской нормы осадков

Объем выпавших осадков 14 декабря составил 1,4 мм, что является 28,3% от декабрьской нормы. Для борьбы с последствиями снегопада дорожные службы пришлось задействовали 366 единиц спецтехники и 371 человека, которые работали в усиленном режиме. Об этом сообщили в Администрации города.

Порывы ветра в это воскресенье достигали 27 метров в секунду, а температура ощущалась как -23°C. Практически в каждом районе города есть упавшие деревья, которые затрудняют передвижение местных жителей. Из-за непогоды было полностью перекрыто движение по платной трассе М-5 «Обход Тольятти» — закрывали участок протяженностью 33 километра: от 64-го до 97-го километра. По оперативной информации компании-оператора «Обход Тольятти», причиной стали сплошные снежные заносы и нулевая видимость, делающие движение небезопасным. На данный момент ограничения действуют на 98-м километре дороги.

Стихия ударила и по речному сообщению. Из-за штормового ветра и тяжелой ледовой обстановки на Волге была приостановлена работа паромной переправы между Самарой и селом Рождествено. Самарское речное пассажирское предприятие отменило первые утренние рейсы в понедельник, 15 декабря.

Суровые погодные условия спровоцировали перебои в работе электричества. Более 3,5 тысяч жителей 7 населенных пунктов в Самарской области остались без электроэнергии. На данный момент электрики вернули свет примерно 70% потребителей, пишет ГТРК-Самара.

