В Самаре 14 декабря выпала почти треть от декабрьской нормы осадков

Объем выпавших осадков 14 декабря составил 1,4 мм, что является 28,3% от декабрьской нормы. Для борьбы с последствиями снегопада дорожные службы пришлось задействовали 366 единиц спецтехники и 371 человека, которые работали в усиленном режиме. Об этом сообщили в Администрации города.

Порывы ветра в это воскресенье достигали 27 метров в секунду, а температура ощущалась как -23°C. Практически в каждом районе города есть упавшие деревья, которые затрудняют передвижение местных жителей. Из-за непогоды было полностью перекрыто движение по платной трассе М-5 «Обход Тольятти» — закрывали участок протяженностью 33 километра: от 64-го до 97-го километра. По оперативной информации компании-оператора «Обход Тольятти», причиной стали сплошные снежные заносы и нулевая видимость, делающие движение небезопасным. На данный момент ограничения действуют на 98-м километре дороги.

Стихия ударила и по речному сообщению. Из-за штормового ветра и тяжелой ледовой обстановки на Волге была приостановлена работа паромной переправы между Самарой и селом Рождествено. Самарское речное пассажирское предприятие отменило первые утренние рейсы в понедельник, 15 декабря.

Суровые погодные условия спровоцировали перебои в работе электричества. Более 3,5 тысяч жителей 7 населенных пунктов в Самарской области остались без электроэнергии. На данный момент электрики вернули свет примерно 70% потребителей, пишет ГТРК-Самара.