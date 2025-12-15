В Тольятти монтажник украл систему полива и тут же её продал

В начале ноября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился представитель одной из управляющих компаний города и сообщил о краже из подсобного помещения блока системы автоматического полива, стоимостью 25 тысяч рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили работников управляющей компании и местных жителей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские предположили, что к краже причастен монтажник сторонней организации, проводивший работы по договору незадолго до хищения. Оперуполномоченные установили местонахождение, задержали и доставили ранее судимого за имущественные преступления мужчину в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что похищенное имущество продал случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.