Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
В Тольятти монтажник украл систему полива и тут же её продал

В Тольятти монтажник украл систему полива и тут же её продал

В начале ноября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился представитель одной из управляющих компаний города и сообщил о краже из подсобного помещения блока системы автоматического полива, стоимостью 25 тысяч рублей. 

Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили работников управляющей компании и местных жителей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские предположили, что к краже причастен монтажник сторонней организации, проводивший работы по договору незадолго до хищения. Оперуполномоченные установили местонахождение, задержали и доставили ранее судимого за имущественные преступления мужчину в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что похищенное имущество продал случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

