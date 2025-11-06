Я нашел ошибку
Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

6 ноября 2025 19:16
163
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа.

В Москве прошёл Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2025. В соревнованиях приняли участие учащиеся школ в возрасте от 14 лет, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью и лица, имеющие ограниченные возможности здоровья со всех регионов России.

«Абилимпикс» – это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы чемпионата – Министерство образования Московской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Отборочный этап прошли студент Кинель - Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Евгений Иванов и школьница Ксения Саяпина, которая в процессе участия в Чемпионате стала студенткой колледжа. Они подтвердили высокий уровень профессионализма и заняли вторые места:

В компетенции «Массажист» среди школьников –
Ксения Саяпина

В компетенции «Массажист» среди студентов –
Евгений Иванов

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа:

«Проведение чемпионата такого высокого уровня предоставляет молодым специалистам уникальную платформу для демонстрации своих профессиональных навыков и выдающихся качеств. Это имеет огромное значение, поскольку такие соревнования не только позволяют участникам проверить свои силы, но и открывают новые горизонты для личностного и профессионального развития. Убеждён, что подобные мероприятия способствуют укреплению компетенций и стимулируют желание стремиться к высоким достижениям в своей области. Поздравляю конкурсантов нашего региона, которые наглядно подтвердили свой высокий уровень подготовки и стремление к лучшим результатам. Их успех является примером для подражания и вдохновляет других специалистов на дальнейшее совершенствование».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

