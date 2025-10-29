Я нашел ошибку
До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации «Волгаавтотранс».
Ушел из жизни экс-руководитель департамента транспорта Самары Петр Григоров
Губернатор доложил министру о развитии сферы IT в Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым
За месяц на новых автомобилях осуществляется около 2,5 тысяч выездов к пациентам.
Тольяттинской городской поликлинике №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Важно сочетать продукты, богатые железом, с источниками этого витамина.
Врач-эндокринолог: витамин С помогает организму лучше усваивать железо
В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области.
В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Тольяттинской городской поликлинике №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta

29 октября 2025 20:47
113
За месяц на новых автомобилях осуществляется около 2,5 тысяч выездов к пациентам.

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в распоряжение медработников Тольяттинской городской поликлиники №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе участникам СВО.

«Поступление новых машин позволило нам существенно усилить нашу мобильность. На новых автомобилях в месяц осуществляется более 2400 выездов, — отметил главный врач поликлиники Владимир Ермолаев, — Новый транспорт работает в дополнение к существующему автопарку и ежедневно задействован в оказании медицинских услуг».

На данный момент в распоряжении больницы 23 машины, которые осуществляют более 4700 выездов в месяц.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

