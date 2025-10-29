Тольяттинской городской поликлинике №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta

113

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в распоряжение медработников Тольяттинской городской поликлиники №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе участникам СВО.



«Поступление новых машин позволило нам существенно усилить нашу мобильность. На новых автомобилях в месяц осуществляется более 2400 выездов, — отметил главный врач поликлиники Владимир Ермолаев, — Новый транспорт работает в дополнение к существующему автопарку и ежедневно задействован в оказании медицинских услуг».



На данный момент в распоряжении больницы 23 машины, которые осуществляют более 4700 выездов в месяц.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь».

