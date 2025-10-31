Я нашел ошибку
Главные новости:
О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города.
"Легенда новокуйбышевской хирургии": памятную доску открыли почётному гражданину города Николаю Ракову
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных
С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам.
 Тольяттинские кардиохирурги освоили новый метод лечения ишемической болезни сердца
Суд назначил 300 тыс. рублей штрафа коллектору, который угрожал убийством директору предприятия в Оренбурге, если тот не погасит просроченную задолженность по кредиту одного из работников.
Первый в России приговор коллектору вынесен в Краснодаре
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
Мероприятия
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Тольяттинские кардиохирурги освоили новый метод лечения ишемической болезни сердца

31 октября 2025 17:27
127
С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам.

Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Тольяттинской городской клинической больницы №5 успешно внедрили новую методику лечения пациентов со сложными случаями кальциноза коронарных артерий.

Коронарное стентирование считается золотым стандартом терапии ишемической болезни сердца. Однако, при кальцинозе сосудов артерия теряет свою природную эластичность, становясь жесткой структурой, напоминающей твердую трубку. В таких ситуациях классическое стентирование может оказаться малоэффективным или даже представлять опасность. Решением этой проблемы стало использование новой методики — ротационная атерэктомия, которую в повседневной практике часто называют просто «ротор».

"Этот подход помогает "проделать" и раздробить плотные, окаменелые атеросклеротические отложения. Операция проводится при помощи уникального катетера, на конце которого расположено алмазное микросверло, работающее на огромной скорости вращения", - рассказал заведующий отделением Николай Фальбоцкий.

С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам.

"Во всех пяти случаях ротационная методика показала положительные результаты. Была успешно проведена имплантация стентов, обеспечивающая полное расширение и надежное прилегание к стенкам сосудов. Ни в одном из случаев не наблюдалось каких-либо осложнений в послеоперационный период", - подчеркнул специалист.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

