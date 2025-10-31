 Тольяттинские кардиохирурги освоили новый метод лечения ишемической болезни сердца

127

Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Тольяттинской городской клинической больницы №5 успешно внедрили новую методику лечения пациентов со сложными случаями кальциноза коронарных артерий.



Коронарное стентирование считается золотым стандартом терапии ишемической болезни сердца. Однако, при кальцинозе сосудов артерия теряет свою природную эластичность, становясь жесткой структурой, напоминающей твердую трубку. В таких ситуациях классическое стентирование может оказаться малоэффективным или даже представлять опасность. Решением этой проблемы стало использование новой методики — ротационная атерэктомия, которую в повседневной практике часто называют просто «ротор».



"Этот подход помогает "проделать" и раздробить плотные, окаменелые атеросклеротические отложения. Операция проводится при помощи уникального катетера, на конце которого расположено алмазное микросверло, работающее на огромной скорости вращения", - рассказал заведующий отделением Николай Фальбоцкий.



С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам.



"Во всех пяти случаях ротационная методика показала положительные результаты. Была успешно проведена имплантация стентов, обеспечивающая полное расширение и надежное прилегание к стенкам сосудов. Ни в одном из случаев не наблюдалось каких-либо осложнений в послеоперационный период", - подчеркнул специалист.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО