Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
Эта награда - признание неустанного труда по сохранению культурного наследия, таланта вовлекать самых разных людей в творческие проекты, стремления сделать искусство доступным для каждого жителя региона.
Самарское региональное отделение ВОД «Волонтёры культуры» стало призером в номинации «Культурное добровольчество»
Особенно активно добровольцы действуют в сельской местности. Вместе с профессиональными пожарными они мужественно сражаются с огнем, спасая имущество и жизни людей.
За прошедшую неделю добровольцы региона участвовали в тушении двух пожаров
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Самарское региональное отделение ВОД «Волонтёры культуры» стало призером в номинации «Культурное добровольчество»

Эта награда - признание неустанного труда по сохранению культурного наследия, таланта вовлекать самых разных людей в творческие проекты, стремления сделать искусство доступным для каждого жителя региона.

Самарское региональное отделение ВОД «Волонтёры культуры» стало призером в номинации «Культурное добровольчество». На форуме «Мы вместе» сертификат для Добро.Центра «Волонтёры культуры. Регион 63» вручен Дарье Замыцкой — сотруднику Самарской областной библиотеки для молодёжи и лидеру волонтеров культуры региона.

Эта награда - признание неустанного труда по сохранению культурного наследия, таланта вовлекать самых разных людей в творческие проекты, стремления сделать искусство доступным для каждого жителя региона.

В Самарской области сегодня работают три Добро.Центра.

За 2025 год волонтеры приняли участие в культурно-просветительских мероприятиях: День охраны памятников культуры — Международный день памятников и исторических мест, День Пушкина — Всероссийский праздник поэзии, Библионочь — Ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, Ночь Искусств — Ежегодная культурно-образовательная акция, объединяющая все направления искусства, «Время читать» — Межрегиональный книжный фестиваль и многое другое.

 

Фото:   минкульт СО

