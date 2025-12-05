Самарское региональное отделение ВОД «Волонтёры культуры» стало призером в номинации «Культурное добровольчество». На форуме «Мы вместе» сертификат для Добро.Центра «Волонтёры культуры. Регион 63» вручен Дарье Замыцкой — сотруднику Самарской областной библиотеки для молодёжи и лидеру волонтеров культуры региона.

Эта награда - признание неустанного труда по сохранению культурного наследия, таланта вовлекать самых разных людей в творческие проекты, стремления сделать искусство доступным для каждого жителя региона.

В Самарской области сегодня работают три Добро.Центра.

За 2025 год волонтеры приняли участие в культурно-просветительских мероприятиях: День охраны памятников культуры — Международный день памятников и исторических мест, День Пушкина — Всероссийский праздник поэзии, Библионочь — Ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, Ночь Искусств — Ежегодная культурно-образовательная акция, объединяющая все направления искусства, «Время читать» — Межрегиональный книжный фестиваль и многое другое.

Фото: минкульт СО