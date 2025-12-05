Я нашел ошибку
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
Эта награда - признание неустанного труда по сохранению культурного наследия, таланта вовлекать самых разных людей в творческие проекты, стремления сделать искусство доступным для каждого жителя региона.
Самарское региональное отделение ВОД «Волонтёры культуры» стало призером в номинации «Культурное добровольчество»
Особенно активно добровольцы действуют в сельской местности. Вместе с профессиональными пожарными они мужественно сражаются с огнем, спасая имущество и жизни людей.
За прошедшую неделю добровольцы региона участвовали в тушении двух пожаров
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж

С 8 декабря граждане России и дружественных стран смогут переводить иностранную валюту за рубеж без ограничений по объему, сообщил Банк России.

Банк России принял решение отменить лимиты на переводы средств за границу для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран, сообщается на сайте ЦБ РФ. Данные изменения вступят в силу 8 декабря на фоне стабильной ситуации на валютном рынке, пишет Взгляд.

При этом, по информации регулятора, с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года сохранятся действующие ранее ограничения для физических лиц – нерезидентов из недружественных стран: работающие граждане смогут переводить только сумму, эквивалентную их заработной плате. Для неработающих в России нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран запрет на перевод средств за рубеж продолжит действовать.

Ограничения не распространяются на иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, вкладывающимися в российский финансовый рынок, также не подпадают под данные запреты – они могут переводить средства со счетов типа «Ин» за рубеж.

Также регулятор отметил, что российские кредитные организации могут проводить переводы в рублях по корреспондентским счетам банков из недружественных стран, если счета отправителя и получателя открыты в зарубежных банках.

Напомним, лимит на переводы через системы денежных переводов оставался на уровне 10 тыс. долларов в месяц.

Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран ранее могли переводить на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов в месяц.

По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
