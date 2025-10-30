Я нашел ошибку
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений

30 октября 2025 17:55
93
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.

В Тольяттинской городской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько поликлинических отделений. Мероприятия проводились за счет средств областного бюджета и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Мы полностью отремонтировали помещения в корпусах на улицах Баныкина и Горького. Работы провели в холлах и зонах ожидания для пациентов. Кроме того, за счет средств федерального бюджета был отремонтирован детский корпус на улице Ленинградская, где также обновлены фасад и кровля», - рассказал главный врач Владимир Ермолаев.

Параллельно с ремонтом была проведена значительная работа по созданию комфортной среды для пациентов. В рамках создания «бережливой поликлиники» закуплена и установлена современная мебель, а также разработана и внедрена понятная навигационная система. В помещениях поликлиники установили системы кондиционирования. В начале сентября были модернизированы зоны ресепшен: установлены новые стойки для сотрудников регистратуры и организованы удобные гардеробные системы.

«Преобразился не только внешний облик наших поликлиник, но и внутреннее пространство. Созданная комфортная среда положительно влияет на восприятие пациентов в периоды ожидания приема врача или медицинских процедур. Вся эта большая работа ведется для того, чтобы максимально полно удовлетворять потребности наших пациентов», — подчеркнул Владимир Ермолаев.

Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi. В настоящее время идет процесс настройки системы беспроводного Интернета. Внедрена система оперативной обратной связи: пациенты могут отсканировать QR-код и оставить свои пожелания или комментарии по работе поликлиники. Поступившие предложения внимательно анализируются и учитываются в дальнейшей работе.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

 

Фото:  минздрав СО

