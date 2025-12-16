В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП, 21 человек пострадал

В Брянской области легковое авто столкнулось с микроавтобусом, пострадали более 20 человек, в том числе десять детей, сообщили в региональном главке МВД, передает РИА Новости.
"В результате столкновения погибших нет. В медучреждение для оказания помощи доставлены ехавшие в микроавтобусе десять несовершеннолетних и девять взрослых, а также водители транспортных средств", — говорится в релизе.
Авария произошла около 8:50 на 367-м километре трассы М-3 в Брянском районе. Водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, в котором ехали дети.
На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Прокуратура Брянской области проводит проверку.
Фото : Брянская полиция/Telegram