В Шигонском районе машина дважды врезалась в барьер

15 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек и 1 погиб. С

Одно из ДТП произошло в 10:40 час. в Шигонском районе 20-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем LADA Kalina, двигалась по автодороге «Обход г. Тольятти», со стороны автодороги «подъезд к г. Ульяновск», в направлении г. Тольятти. В пути следования, на 37 км указанной автодороги, двигаясь по крайней правой полосе, не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на барьерное дорожное ограждение, расположенное слева по ходу своего движения, после чего изменила направление движения и совершила наезд на другое барьерное дорожное ограждение, расположенное справа по ходу движения, после удара транспортное средство вновь совершило наезд на барьерное дорожное ограждение, расположенное слева по ходу движения. 20-летняя женщина-пассажир бригадой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение.