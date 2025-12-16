Я нашел ошибку
Главные новости:
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Шигонском районе машина дважды врезалась в барьер

146
Одно из ДТП произошло в 10:40 час. в Шигонском районе 20-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем LADA Kalina, двигалась по автодороге «Обход г. Тольятти», со стороны автодороги «подъезд к г. Ульяновск», в направлении г. Тольятти. В пути следования, на 37 км указанной автодороги, двигаясь по крайней правой полосе, не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на барьерное дорожное ограждение, расположенное слева по ходу своего движения, после чего изменила направление движения и совершила наезд на другое барьерное дорожное ограждение, расположенное справа по ходу движения, после удара транспортное средство вновь совершило наезд на барьерное дорожное ограждение, расположенное слева по ходу движения. 20-летняя женщина-пассажир бригадой скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

В центре внимания
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
213
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
185
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
185
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
216
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
16 декабря 2025  09:30
212
Весь список