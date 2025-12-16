Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»

В рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика») в Самарской области расширяется пул компаний-участников. К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).

Их участие наглядно демонстрирует растущий интерес к инструментам повышения операционной эффективности в базовых отраслях региональной промышленности.

Вовлечение таких компаний полностью отвечает задаче, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, – активнее включать в программы повышения производительности предприятия из отраслей с высоким потенциалом роста эффективности.

Новые участники федерального проекта:

ООО ТД «Реметалл» – предприятие, специализирующееся на переработке лома и отходов цветных металлов, производстве литейных алюминиевых сплавов и раскислителей. Внедрение принципов бережливого производства позволит компании оптимизировать сложные технологические и логистические цепочки, снизить издержки и повысить эффективность использования ресурсов.

ЗАО «Химсинтез» – одно из старейших химических предприятий региона, основанное в 1998 году. Основное направление деятельности – производство химической продукции технического назначения, включая формалин и синтетические смолы. Участие в проекте направлено на оптимизацию производственных процессов, повышение уровня промышленной безопасности и снижение себестоимости продукции на действующих мощностях.

Следующим шагом для предприятий станет запуск шестимесячного пилотного проекта. После официального присоединения для команд начнется обучающий этап, в ходе которого эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) проведут подготовку по методологиям бережливого производства. Затем будет проведена диагностика ключевых процессов, по итогам которой разработают и внедрят комплекс улучшений.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора.

«Присоединение предприятий таких значимых для региона отраслей, как металлургия и химия, подтверждает универсальность и востребованность инструментов бережливого производства, Каждый новый участник укрепляет наш промышленный потенциал и вносит вклад в экономическую устойчивость области», – гооворит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Регион стабильно входит в число лидеров по реализации федерального проекта: по итогам 2024 года Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге, а экономический эффект от внедренных мероприятий превысил 2,8 млрд рублей. На сегодняшний день общее число предприятий-участников проекта в регионе достигло 215.

Проект продолжает прием новых участников. Предприятия, заинтересованные в повышении операционной эффективности, сокращении издержек и росте производительности, могут получить подробную информацию на официальных порталах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото: минпромторг Самарской области