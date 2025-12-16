Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай

В Греции в Афинах состоялись чемпионат и первенство Европы по муайтай. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из России.



Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.



Свой вклад в эту победу внесли спортсмены Самарской области, ставшие победителями и призерами первенства Европы.



12-13 лет



Ксения Зеленцова, 44 кг - золото



Милана Емельяненко, 40 кг - золото



Павел Пригожин, 52 кг - серебро



Артём Мазурин, 60 кг - серебро



14-15 лет



Малика Алимбекова, 63,5 кг - золото





Фото: минспорта СО