В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода, который переходил улицу, где нельзя

ДТП с ребенком произошло 15 декабря в 13:25 час. в Октябрьском районе города Самары. 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault Arkana, двигался по ул. Печерская в направлении ул. 4-й проезд. В пути следования, напротив д. № 25, по ул. Печерская, допустил наезд на 10-летнего пешехода, который в нарушение требований п. 4.3 ПДД РФ, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, справа налево, по ходу движения транспортного средства. Ребенка госпитализировали с места ДТП.