Суд отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста по состоянию здоровья

Суд освободил из-под домашнего ареста блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) после подтверждения у нее онкологического заболевания. Об этом 16 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме того, в связи с болезнью разрешено приостановить судебное производство по уголовному делу блогера о выводе ей более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также судьи разрешили Лерчек просматривать сайты медицинских и дошкольных учреждений.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы <…> изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий и приостановлено производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья в отношении подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны», — указано в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

