Работник ОПК Самарской области осужден за госизмену

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя региона, причастного к государственной измене.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области установлено, что в период с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области из корыстной заинтересованности осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой предприятием оборонной продукции и направлял представителю СБУ фотографии деталей авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в ходе специальной военной операции.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству».

Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.