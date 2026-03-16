Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутат ГД Чаплин предупреждает, что многие дачники начинают обрезать деревья слишком рано.
Дачников предупреждают: не делайте грубых ошибок в саду в марте
16 марта в гБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» открыли мемориальную доску первому директору корпуса, казачьему полковнику Александру Рябову.
В Самарском казачьем кадетском корпусе открыли мемориальную доску первому директору корпуса Александру Рябову
С 10 по 16 марта в Самарской области произошло 48 техногенных пожаров. Погибших нет.
МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за прошедшую неделю
С 2023 по 2024 год слесарь одного из предприятий ОПК СО осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой продукции и данные передавал СБУ.
Работник ОПК Самарской области осужден за госизмену
16 марта суд освободил из-под домашнего ареста блогера Лерчек, после подтверждения у нее онкологического заболевания.
Суд отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста по состоянию здоровья
Дом.ру: мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц.
Дом.ру: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов в трех городах России
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому.
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Работник ОПК Самарской области осужден за госизмену

327
С 2023 по 2024 год слесарь одного из предприятий ОПК СО осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой продукции и данные передавал СБУ.

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя региона, причастного к государственной измене.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области установлено, что в период с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области из корыстной заинтересованности осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой предприятием оборонной продукции и направлял представителю СБУ фотографии деталей авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в ходе специальной военной операции.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству».

Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

 

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1493
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
705
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
1241
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
706
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
831
Весь список