В Самарском казачьем кадетском корпусе открыли мемориальную доску первому директору корпуса Александру Рябову

16 марта 2026 года в гБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» произошло торжественное открытие мемориальной доски первому директору корпуса, казачьему полковнику Александру Юрьевичу Рябову.
В актовом зале корпуса собрались почётные гости, кадеты, педагоги и близкие Александра Юрьевича.
Величественный военный оркестр 15-ой гвардейской Александрийской ордена Суворова бригады под управлением гвардии майора Вячеслава Анатольевича Ворушилова — ветерана боевых действий и главного дирижёра Самарского гарнизона — создал неповторимую атмосферу торжественности. Оркестр исполнил 30-минутный концерт, в программу которого вошли гимн Российской Федерации и марш Преображенского полка.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено родной сестре Александра Юрьевича Татьяне Юрьевне Рябовой и лучшим кадетам корпуса.
Завершилось мероприятие поминальной литией в Храме святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус".
