Тольяттинец во время пьяной ссоры избил до смерти своего знакомого 

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".



По версии следствия, 14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.

В ходе конфликта подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов руками в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.



В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО