На самой её вершине горы Варга из-под земли бьёт сильный холодный ключ
Итальянский модельер Валентино Гаравани, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет.
Умер основатель дома моды Valentino итальянский модельер Валентино Гаравани
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.
Тольяттинец во время пьяной ссоры избил до смерти своего знакомого 
С 20 января возобновляются перевозки по маршруту «Самара — Рождествено»
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
В России третья часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона вышла в прокат 15 января. 
В «России Православной» предложили запретить показ пиратских копий «Аватара»
Температура воздуха 20 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
20 января в регионе небольшой снег, до -9°С
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, 14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.

В ходе конфликта подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов руками в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

