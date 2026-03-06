Я нашел ошибку
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта
Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары
В Сызрани правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение
В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Российские туристы не могут выехать из Шри-Ланки и просят открыть горячую линию
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самарской области средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 1,6%

122
в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 1,6%

По данным Авто.ру Бизнес, в феврале средняя цена нового автомобиля в Самарской области составила 2,71 миллиона рублей, что на 1,6% ниже, чем месяцем ранее. Сильнее всего подешевели две отечественные модели Lada: Aura (-2,9%; до 1,85 млн рублей) и Largus (-2,2%; до 1,96 млн рублей). Замыкает топ подешевевших моделей Chery Tiggo 4 (-1%; до 2,32 млн рублей).

В целом по стране по итогам финального месяца зимы средняя стоимость нового автомобиля российского производителя опустилась ниже двух миллионов до 1,99 млн рублей. В тоже время средняя цена новой модели, официально представленной на рынке китайских марок, не изменилась и составила 3,94 млн рублей. По сравнению с началом года объём предложения российских марок увеличился на 7%, а китайских на 1%.

Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
333
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1584
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
730
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1594
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
656
