в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля снизилась на 1,6%

По данным Авто.ру Бизнес, в феврале средняя цена нового автомобиля в Самарской области составила 2,71 миллиона рублей, что на 1,6% ниже, чем месяцем ранее. Сильнее всего подешевели две отечественные модели Lada: Aura (-2,9%; до 1,85 млн рублей) и Largus (-2,2%; до 1,96 млн рублей). Замыкает топ подешевевших моделей Chery Tiggo 4 (-1%; до 2,32 млн рублей).

В целом по стране по итогам финального месяца зимы средняя стоимость нового автомобиля российского производителя опустилась ниже двух миллионов до 1,99 млн рублей. В тоже время средняя цена новой модели, официально представленной на рынке китайских марок, не изменилась и составила 3,94 млн рублей. По сравнению с началом года объём предложения российских марок увеличился на 7%, а китайских на 1%.