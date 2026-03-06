В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 5 марта вывезли 5497 тонн снега
В Самаре 5 марта вывезли 5497 тонн снега
В Самаре хотят утвердить границы охранной зоны дома-памятника на Физкультурной
В Самаре хотят утвердить границы охранной зоны дома-памятника на Физкультурной
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей.
Средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи»

134
В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи»

5 марта 2026 года во Дворце бракосочетания городского округа Самара комитета ЗАГС Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи», на котором присутствовали будущие молодожены, подавшие заявление о заключении брака. Спикеры рассказали об основах финансовой грамотности молодой семьи, репродуктивном здоровье и психологии построения гармоничных супружеских отношений.

«На протяжении десяти лет комитетом ЗАГС Самарской области на территории практически всех муниципальных образований региона проводится интерактив «Государство для молодой семьи», на котором обсуждаются актуальные вопросы для молодежи. В 2026 году востребованными стали темы финансовой грамотности, информационной безопасности и репродуктивного здоровья супружеской пары», - отметила и.о. руководителя комитета ЗАГС Наталья Красюкова.

По решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе с 2025 года объявлено десятилетие многодетной семьи - в целях повышения статуса и роли многодетных семей, развития системы их поддержки, внедрения принципа «семейноцентричности» в социально-экономической политике. Ежегодно органами ЗАГС региона проводится более 1000 мероприятий социальной направленности, одно из них – интерактив «Государство для молодой семьи», цель которого - формирование у молодого поколения позитивного отношения к многодетной семье, зрелого решения о вступлении в брак, осознанному родительству.

Анонсы мероприятий публикуются на официальных ресурсах – в госпабликах комитета ЗАГС Самарской области.

Фото: комитет ЗАГС Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
36
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
344
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1588
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
735
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1599
Весь список