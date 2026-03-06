Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»

129
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.

Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Александровна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» на территории Самарской области.

-Как реализовывается «гаражная амнистия» в Самарской области и какой у нее срок действия?

-С начала действия закона о «гаражной амнистии» (сентябрь 2021 года) самарский Росреестр зарегистрировал 3 514 гаражей и 5 539 земельных участков под гаражами. Зарегистрировать права в упрощенном порядке возможно до 1 сентября 2026 года при одновременном соблюдении трёх условий: гараж является капитальным, он не признан самовольной постройкой и был построен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 29.12.2004 г.). Но в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий продлить "гаражную амнистию" до 1 сентября 2031 года.

Если у вас в собственности уже есть гараж, который является объектом капитального строительства и построен он был до 29.12.2004г., то вы имеете право на получение в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

-Какие документы необходимы для оформления права собственности на земельный участок?

- Если испрашиваемый земельный участок под гаражом только предстоит образовать, к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются документы о выделении либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка, а также схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

В случае отсутствия документа, подтверждающего предоставление или выделение ему земельного участка, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

-договор о подключении гаража к инженерно-техническим сетям (до 29.12.2004 г.);

-договор о предоставлении коммунальных услуг и их оплате в связи с использованием гаража;

-документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года.

Государственная регистрация прав на земельные участки и расположенные на них гаражи осуществляется на основании заявления уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

-В какой орган нужно обращаться за предоставлением земельного участка в собственность?

-Прежде чем обратиться за предоставлением участка необходимо подготовить схему расположения, если земельный участок не стоит на кадастровом учете. Сделать это можно самостоятельно, либо обратиться за этой услугой к кадастровому инженеру. Затем вы обращаетесь в орган публичной власти. На территории Самары решение о предоставлении земельного участка принимает Департамент управления имуществом. Гражданину следует обратиться в МФЦ и подать заявление и схему земельного участка с расположенным на нем гаражом, в целях установления границ с последующим предоставлением в собственность или аренду.

-Если гараж построен после введения в действие Градостроительного Кодекса РФ, и право на гараж зарегистрировано, в каком порядке оформляется право собственности на землю под таким гаражом?

-В этом случае приобретение в собственность земельного участка, занятого гаражом, будет осуществляться в общем порядке. Собственники зданий, сооружений имеют исключительное право на приобретение в собственность земельного участка, на которых они расположены без проведения торгов. При этом приобретение земельного участка будет осуществляться за плату, за исключением случаев, предусмотренных законом.

-Очень часто встречается ситуация, когда право на гараж не было оформлено его владельцем при жизни. Имеют ли право наследники претендовать на оформление гаража или земли под ним, какие нужны документы?

-Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина. Для предоставления земельного участка в этом случае таким наследником должны быть представлены документы наследодателя, а также свидетельство о праве на наследство. При этом в таком свидетельстве гараж может быть не поименован, однако факт наличия такого свидетельства является основанием для оформления прав на земельный участок и гараж.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
06 марта 2026, 14:58
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Общество
21
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
06 марта 2026, 14:49
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе... ЖКХ
34
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
06 марта 2026, 14:12
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и... Новости компаний
131
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
184
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
186
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
359
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1602
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
746
Весь список