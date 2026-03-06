Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа

В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных. Благодаря этому надежность сети выросла даже при увеличении трафика, а связь стала стабильнее в жилых районах, на ключевых трассах и в малых населенных пунктах.

Нагрузка на сеть ежегодно растет: каждый год увеличивается количество владельцев смартфонов, уплотняется городская застройка, появляются места с высокой концентрацией пользователей. Туристические сезоны и праздники создают дополнительные пики трафика.

Чтобы связь оставалась стабильной, инженеры при помощи ИИ анализируют работу сети, улучшают качество и доступность сети там, где это необходимо. Большинство новых базовых станций появились там, где фиксировались перегрузки и помехи, – в деловых зонах, местах работы горожан, новостройках и объектах городской инфраструктуры.

Важным направлением работ в Самарской области стали транспортные узлы, места притяжения туристов и местных жителей — здесь емкость сети Билайна была увеличена для комфортного использования цифровых сервисов. Уже в аэропорту Курумоч пассажиры могут пользоваться скоростным мобильным интернетом сразу после прилета, а на въезде в Самару, на участках трасс «Москва – Самара» и М5 «Урал» связь стала надежнее благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования. Кроме того, оператор усилил покрытие на территории горнолыжного комплекса «СОК Красная Глинка» и в селе Зольное — отправной точке к вершинам Жигулевских гор, включая горы Наблюдатель и Стрельная.

Модернизация сети также затронула жилые кварталы Самары, Жигулевска и Сызрани. Значительный объем работ пришелся на густонаселенные массивы и общественные пространства Тольятти.

Особое внимание уделено развитию связи в малых населенных пунктах. Билайн продолжает открывать преимущества скоростной сети для сельчан, подключая к 4G-интернету удаленные поселки и деревни.

Например, благодаря участию в федеральном проекте Минцифры по устранению цифрового неравенства высокоскоростной 4G-интернет от оператора появился в 35 малых населенных пунктах области, стирая географические преграды для общения, онлайн-обучения и ведения бизнеса.

Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения Билайна:

«Наша задача — делать так, чтобы качественная связь была доступна самарцам всегда и везде: в городской квартире, за городом или в дороге. В 2025 году мы сконцентрировались на комплексном развитии сети. Наши технические специалисты укрепляли инфраструктуру в жилых районах, добавляли емкость в популярных общественных пространствах, местах отдыха и экскурсионного туризма. И, что особенно важно, запустили 4G в малых населенных пунктах, чтобы их жители чувствовали себя в цифровом мире так же уверенно, как и горожане».

