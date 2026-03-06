Росстат: в РФ стали на 60% больше сокращать сотрудников в 2025 году

Росстат представил доклад о социально-экономическом положении страны за январь 2026 года. Из документа следует, что в последнем квартале 2025 года выросло число сокращений на рабочих местах заметно сократилось, сообщают "Ведомости".

По данным ведомства, в годовом выражении речь идет об увольнении 32 600 работников. В четвертом квартале 2024 года этот показатель составлял 20 500 человек.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2026 года составила 76,2 миллиона человек, из них 74,5 миллиона классифицировались как занятые экономической деятельностью и 1,7 миллиона — как безработные.

- рассказали в Росстате.

Чаще всего сокращения фиксировали в сфере госуправления и обеспечения безопасности. Свои рабочие места оставили 4900 человек. Сопоставимое число – 4600 человек – зафиксировали в сфере здравоохранения и социальных услуг.