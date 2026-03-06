Я нашел ошибку
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта
Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары
В Сызрани правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение
В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей

Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей

Самые дорогие подарки на Международный женский день в этом году дарят в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани. В опросе SuperJob и MADAME COCO — международного бренда товаров для дома, который активно развивается в России, — приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году дарить подарки на 8 Марта планируют 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. Представители сильного пола чаще всего готовят сюрпризы своим супругам (36%), а женщины — мамам (34%). Доля мужчин, собирающихся поздравлять коллег, составляет 5%, а среди женщин этот показатель достиг 7%.

Кто-то ограничится только цветами, а кто-то будет дарить и подарок, и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4300 рублей на подарки и 2500 рублей на цветы. Мужчины закладывают более существенный бюджет: 6500 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Среднестатистический россиянин готов выделить 5700 рублей на подарки (что на 8% больше, чем в 2025) и 4000 рублей на цветы (сумма за год не изменилась).

Самарцы в этом году планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей, а на цветы — 3800 рублей.


Москва уверенно сохраняет лидерство по расходам: там в среднем собираются тратить 7000 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Санкт-Петербург на втором месте: 6500 и 5000 рублей соответственно. В топ-3 вошел Красноярск, где на подарки планируют потратить 6000 рублей, а на цветы, как и в двух столицах, — 5000 рублей. Жители Казани потратят на подарки в среднем 6000 рублей, а на букеты — 4000.

По данным международного бренда товаров для дома MADAME COCO, средний чек на подарки к 8 Марта составляет от 1000 до 3 000 для коллег и знакомых и от 3 000 до 8 000 для родных и близких. Чаще всего россияне дарят комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды для сервировки и приготовления еды, а также подарочные сертификаты.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 384
Время проведения: 20—26 февраля 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
05 марта 2026, 13:43
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
Для женщин статус отношений — это прежде всего договоренность. Почти половина опрошенных считают себя парой только после серьезного разговора. Общество
321
64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание
05 марта 2026, 12:04
64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание
Среди тех, кто уже имеет опыт подработки или задумывается о ней, почти половина респондентов в Самаре (59%) совмещают частичную занятость с основной профессией. Общество
299
Самарская молодежь назвала женщин-кумиров, которые ее вдохновляют
05 марта 2026, 11:47
Самарская молодежь назвала женщин-кумиров, которые ее вдохновляют
Исследование показывает, что для молодежи до 24 лет важны не столько статус и медийность, сколько системная работа над собой и устойчивость к вызовам. Общество
340
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
333
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1584
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
730
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1594
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
656
