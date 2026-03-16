Дачников предупреждают: не делайте грубых ошибок в саду в марте

Многие дачники совершают грубую ошибку в саду: обрезают деревья слишком рано, когда стоят сильные морозы ниже 10-15 градусов. Об этом депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил в понедельник, 16 марта, пишут "Известия".

Лучше также не запаздывать с обрезкой, когда начинается сокодвижение, почки набухают и трогаются в рост — в этом случае дерево теряет много сока, ослабевает, а срезы долго остаются мокрыми и становятся открытыми воротами для инфекции.

«Оптимальное время обрезки деревьев — конец февраля — март, когда минует угроза сильных морозов, но почки еще спят, при температуре не ниже -5 градусов», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Для обрезки следует использовать острые секаторы и пилы, чтобы не травмировать растения.

Самое распространенное нарушение, — оставление слишком длинных пеньков или, наоборот, срез слишком близко к стволу, с захватом так называемого корового кольца — наплыва у основания ветки.

«... многие дачники либо вообще не замазывают срезы, надеясь, что «само заживет», либо используют неподходящие материалы, например масляную краску, цемент, глину с коровяком, синтетические замазки. <...> Лучше использовать современные пасты, например, на основе ланолина, которые остаются пластичными даже на морозе», — рассказал Чаплин.

