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Грузия в мае возобновила поставки винограда в Россию

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Грузия в мае возобновила поставки винограда в Россию

Россия в мае 2026 года возобновила закупки винограда у Грузии после перерыва, длившегося с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Грузинской статистической службы, которые 5 июля проанализировали «РИА Новости».

В течение мая из Грузии в РФ было ввезено продукции на сумму более $59 тыс. В 2025 году экспорт грузинского винограда на российский рынок осуществлялся только осенью: в сентябре объем поставок составил $688 тыс., в октябре — $586 тыс., а в ноябре снизился до $28 тыс.

Общий объем экспорта винограда из Грузии в мае текущего года оценивается в $98 тыс. Помимо России, основными покупателями грузинской ягоды стали Азербайджан, закупивший продукцию на $24,2 тыс., и Армения, импортировавшая виноград на $13,3 тыс.

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