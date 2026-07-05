России резко выросли продажи электромобилей и гибридов на фоне проблем с топливом

В РФ выросли продажи электромобилей и гибридных автомобилей из-за продолжающихся проблем с топливом, пишут Известия.

За последнюю неделю июня 2026 года в стране поставили на учёт более 1,7 тыс. гибридов, рассказал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, спрос вырос на 33 и 50% в сравнении с предыдущей неделей и средним уровнем продаж в текущем году.

Самыми популярными гибридными моделями оказались Evolute i-Space, Geely EX5 EM-i, Voyah Free, GAC S7 и Exeed Exlantix ET. Из них только Geely EX5 EM-i имеет последовательно-параллельную систему, а остальные — последовательную. На этих автомобилях можно совершать короткие поездки по городу, не включая бензиновый мотор. Заряд батареи с 20 до 80% занимает примерно полчаса.

Наиболее популярной моделью электромобилей стала Umo 5 от «Яндекса». Следом идёт Qiyan Q05, которую поставляют в РФ по параллельному импорту. По словам Целикова, примерно на 30% сократилось количество объявлений о продаже подержанных электромобилей.

С января по май 2026 года в России продали более 24,6 тыс. новых гибридов — на 125% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За пять месяцев текущего года реализовали свыше 3,8 тыс. новых электромобилей, а также 6 тыс. подержанных.

Автомобильная группа «Авилон» указала на заметный поведенческий сдвиг, когда часть клиентов планировала купить бензиновую машину, но пересмотрела решение в пользу гибрида или электромобиля.

В «Рольф» не считают, что топливный кризис приведёт к долгосрочному или взрывному росту продаж электромобилей. Там добавили, что основной потенциал спроса в настоящий момент сосредоточен на гибридах, поскольку это более понятный и универсальный формат для российского покупателя.

Портал 2Chargers насчитал в РФ около 10 тыс. зарядных станций для электромобилей, пишет Хабр.