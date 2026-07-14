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Содержание самарских контейнерных площадок приведут к нормативу

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13 июля в ходе оперативного совещания в администрации города Самары обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в части обращения с отходами на территории городского округа.

13 июля в ходе оперативного совещания в администрации города Самары обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в части обращения с отходами на территории городского округа. В расширенном заседании под председательством первого заместителя главы города Самары Михаила Малыхина приняли участие министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов и врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.

«Несанкционированный сброс отходов системно фиксируется на 3% муниципальных контейнерных площадок, в основном на стыке города и пригорода, в частном секторе. Муниципалитет увеличивает количество бункеров, активизирует заключение договоров с предприятиями на вывоз порубочных остатков и шин, ставит отдельные контейнеры под строительный и растительный мусор. Все проблемные площадки Самары должны быть приведены в режим стабильного нормативного содержания до 1 сентября», – отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов.

По данным регионального оператора АО «Экология», график вывоза ТКО соблюдается на 98% и выше. Причины локальных сбоев в Самаре – ремонтные работы на сетях (0,1% адресов в сутки) и блокированные транспортом проезды (порядка 30 эпизодов ежедневно). По запаркованным дворам ответственные работают с управляющими компаниями (ТСН, ТСЖ, ЖСК), а в случаях ремонтных работ администрации районов совместно с ГИБДД определяют объездные пути для доступа спецтехники к контейнерной площадке.

«Система вывоза ТКО в Самаре должна работать четко и без сбоев. Каждая дворовая контейнерная площадка должна быть опрятной – это не просто вовремя очищенные баки, а чистая, убранная территория рядом, за это отвечают управляющие организации. Захламление площадок крупногабаритными отходами, в том числе строительным мусором будем оперативно пресекать, а нарушителей находить совместно с главами районов, управляющими организациями и старшими по домам. Важно совместными усилиями организовать бесперебойный вывоз ТКО и качественное содержание контейнерных площадок», – подчеркнул первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Государственная жилищная инспекция Самарской области регулярно проводит проверку управляющих организаций на наличие обязательных договоров с регоператором. Административным комиссиям внутригородских районов поручено активизировать работу по привлечению к ответственности автовладельцев, блокирующих проезд к контейнерным площадкам.

Всего в Самаре более 5000 контейнерных площадок, из них 1630 – муниципальные. За несанкционированный сброс ТКО в первом полугодии 2026 года эконадзор назначил 148 штрафов на общую сумму 1,68 млн рублей.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара Экология

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