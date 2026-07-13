Я нашел ошибку
Главные новости:
С 13 июля 2026 года в Самарской области продлены лимиты на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
Принято решение о продлении ограничений на продажу топлива в регионе
14 июля в 15.00 Музей для детей «Зеленка» приглашает ребят от 9 до 16 лет на пленэр «Кратковременные этюды пейзажа».
Анонс культурных событий в Самарской области с 14 по 19 июля 
Сотрудниками Центрального межрайонного следственного отдела Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и краже.
Тольяттинец, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом
Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области, отметил: «Для Самарской области большая честь представить на съезде успешный опыт вовлечения молодёжи в науку через университетские и студенческие инициативы".
В Москве завершился XIV Всероссийский съезд советов молодых учёных
В Самаре подвели итоги XXIII областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов общественного транспорта.
Самарские водители автобусов победили в областном конкурсе профмастерства
Впереди у аграриев региона огромный объем работ – предстоит убрать более 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур.
В губернии намолочены первые 100 тысяч тонн озимой пшеницы урожая 2026 года
19 июля 2026 года в этнопарке дружбы народов состоится День открытых дверей для участников СВО и их семей. Парк дружбы народов – это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарс
В этнопарке дружбы народов пройдет День открытых дверей для участников СВО и их семей.
Всероссийский слет кадетов в Самаре дает возможность юным патриотам своего государства пройти совместную военно-спортивную подготовку с участием высококвалифицированных педагогов и наставников, познакомиться с историей Самары и обменяться опытом между соб
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие во Всероссийском слете кадет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.66
0.73
EUR 87.67
1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом

141
Сотрудниками Центрального межрайонного следственного отдела Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и краже.

Сотрудниками Центрального межрайонного следственного отдела Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и краже.

По версии следствия, между обвиняемым и его знакомым, совместно распивавшими спиртные напитки у него дома, на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил оппонента в область головы и конечностей, далее, в процессе борьбы, продолжившейся на лестничной площадке, нанес ему еще не менее 5 ударов ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался, после чего обвиняемый завладел сотовым телефоном, найденным в личных вещах последнего, и скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение обвиняемого были установлены в кратчайшие сроки, после чего мужчина был задержан, ему  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
14 июля в 15.00 Музей для детей «Зеленка» приглашает ребят от 9 до 16 лет на пленэр «Кратковременные этюды пейзажа».
13 июля 2026, 20:19
Анонс культурных событий в Самарской области с 14 по 19 июля 
14 июля в 15.00 Музей для детей «Зеленка» приглашает ребят от 9 до 16 лет на пленэр «Кратковременные этюды пейзажа». Общество
114
Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Анастасия Момот посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.
11 июля 2026, 15:10
В Тольятти общественники проверили работу подразделений, оказывающих государственные услуги.
Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Анастасия Момот посетила регистрационно-экзаменационное отделение... Общество
1499
В текущем году в нормативное состояние планируется привести 13 объектов общей протяженностью 11,4 километра.
10 июля 2026, 14:08
Ремонт дорог в Тольятти выполнен более чем на 60%
В текущем году в нормативное состояние планируется привести 13 объектов общей протяженностью 11,4 километра. Благоустройство
665
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
416
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
804
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3081
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1020
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
12 июля 2026  11:58
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
914
Весь список