Тольяттинец, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом

Сотрудниками Центрального межрайонного следственного отдела Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и краже.

По версии следствия, между обвиняемым и его знакомым, совместно распивавшими спиртные напитки у него дома, на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил оппонента в область головы и конечностей, далее, в процессе борьбы, продолжившейся на лестничной площадке, нанес ему еще не менее 5 ударов ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался, после чего обвиняемый завладел сотовым телефоном, найденным в личных вещах последнего, и скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение обвиняемого были установлены в кратчайшие сроки, после чего мужчина был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу сообщает пресс-служба СУ СКР СО.