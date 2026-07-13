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В Москве завершился XIV Всероссийский съезд советов молодых учёных

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Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области, отметил: «Для Самарской области большая честь представить на съезде успешный опыт вовлечения молодёжи в науку через университетские и студенческие инициативы".

В Москве на площадке Сколковского института науки и технологий состоялся XIV Всероссийский съезд советов молодых учёных и студенческих научных обществ. Цель мероприятия – привлечь внимание молодых исследователей к решению ключевых задач, стоящих перед обществом и страной, включая реализацию Стратегии научно-технологического развития России и инициатив Десятилетия науки и технологий.
На панельной сессии «От исследователя к популяризатору: новая роль учёного в научно-популярном туризме» обсуждались различные форматы взаимодействия науки и общества через просвещение и туризм. Сегодня особенно важно развивать у ученых навыки работы вне академической среды, а также готовить кадры и расширять сообщество научных популяризаторов.
Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области, отметил: «Для Самарской области большая честь представить на съезде успешный опыт вовлечения молодёжи в науку через университетские и студенческие инициативы. Мы продолжим сотрудничество с вузами для разработки новых маршрутов к научно-исследовательским объектам и уверены, что у членов регионального Совета молодых учёных есть интересные идеи для развития этого направления».
Эксперты Минобрнауки России, проектного офиса Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» и ведущих научных, технологических и образовательных организаций поделились успешными практиками научно-популярного туризма и рассказали о роли университетов, научных организаций и регионов в формировании новых форматов научной коммуникации.
Маргарита Чебан, начальник управления научных исследований и председатель Совета молодых учёных и специалистов Поволжского государственного университета сервиса, представила опыт проектов «Экскурсия в науку», «Экскурсия в беспилотную авиацию» и первого научно-популярного маршрута «Крылья науки», открытого в Самарской области. Она показала, как учёные становятся популяризаторами науки.
Уникальный научно-популярный маршрут «Крылья науки» был создан и продвигается в рамках инициативы «Научно-популярный туризм», объявленной в рамках Десятилетия науки и технологий по инициативе Президента России Владимира Путина. Программа начала свою работу благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и совместным усилиям региональных министерств науки и туризма.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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