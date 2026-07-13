В этнопарке дружбы народов пройдет День открытых дверей для участников СВО и их семей.

19 июля 2026 года в этнопарке дружбы народов состоится День открытых дверей для участников СВО и их семей. (0+)



Парк дружбы народов – это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае.



В каждом национальном подворье возведены различные хозяйственные постройки, согласно традиционным занятиям народов: амбар, конюшня, мельница, пивоварня, кузница, пасека, колодцы, бани и др.



В Парке дружбы народов построены русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, башкирский, казахский, осетинский, немецкий, еврейский, азербайджанский, таджикский, туркменский, киргизский, узбекский, грузинский, армянский, дагестанский дома и подворья, а также финно-угорский дом (на основе карельского). В дагестанском доме представлены многие народы Дагестана (аварцы, даргинцы, ногайцы, кумыки, лезгины, лакцы и др.), в финно-угорском – марийцы, удмурты, коми, карелы и др.



В каждом национальном доме выставлены национальные костюмы, предметы быта и народного творчества, отражающие особенности культуры народов, проживающих в Самарской области. Здесь можно познакомиться с историей родного края, историей страны, примерами трудовых и боевых подвигов многонационального народа России.



19 июля с 10-00 до 18-00 гостям парка представится возможность посетить экскурсии в подворья, а также с 12-00 до 16-00 стать участником мастер-классов по выжиганию, росписи по дереву и вышивке.



Добраться до этнопарка дружбы народов (г. Самара, ЖК «Волгарь» ул. Александра Солженицына) возможно на общественном транспорте –автобусы 90,91,86 и 5Д, электропоезде – ст. «Парк дружбы народов» и на автомобиле (маршрут в «Волгаре»по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына до «Этнопарка дружбы народов».



Вход для участников СВО и их семей бесплатный при предъявлении документов.

Фото: минкульт СО