«Героя Самары» среди взрослых и детей выбирут в рамках проекта «Самара в движении»

В Самаре в рамках физкультурного проекта «Самара в движении» стартовали состязания «Герой Самары» и «Герой Самары. Дети». К участию приглашаются все желающие проверить уровень своей физической подготовки и побороться за почетное звание сильнейшего спортсмена города. Испытания проходят ежедневно с понедельника по субботу на пляже под Первомайским спуском с 19:00 до 20:00.



Упражнения, которые должны выполнить участники, представляют собой комплексную проверку силы и выносливости. Их необходимо выполнять без перерывов, в строгой последовательности и за минимальное время.



Каждый участник может пробовать свои силы ежедневно, в итоговом зачете месяца будет учтено лучшее зафиксированное время. Спортсмены с лучшими результатами по итогам месяца будут приглашены для участия в очном финале проекта «Герой Самары», который состоится по завершении летнего сезона.



Нормативы соревнований на июль:



Юноши и мужчины:

- 60 прыжков со скакалкой;

- 30 отжиманий от пола с касанием грудью и отрывом ладоней в нижней позиции;

- 20 ситапов с мячом весом 7 кг;

- 10 подъемов коленей выше пояса из положения виса на перекладине;

- 2 круга бега вокруг площадки.



Девушки и женщины:

- 60 прыжков со скакалкой;

- 30 отжиманий от пола с колен с касанием грудью и отрывом ладоней в нижней позиции;

- 20 ситапов с мячом весом 4 кг;

- 10 подъемов коленей выше пояса из положения виса на перекладине;

- 1 круг бега вокруг площадки.



Мальчики и девочки до 14 лет:

- 30 прыжков со скакалкой;

- 10 отжиманий от пола с колен с касанием грудью и отрывом ладоней в нижней позиции;

- 10 ситапов с мячом весом 1 кг;

- 10 подъемов коленей выше пояса из положения виса на перекладине;

- 1 круг бега вокруг площадки.



В Самаре работают пять площадок проекта «Самара в движении»: под Первомайским спуском и на площадке «Место силы» под Ленинградским спуском, в парке им. Ю.А. Гагарина, где можно сдать нормативы ГТО, и в парке им. 50-летия Октября. Для самостоятельных занятий работают площадки на площади Куйбышева — футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и панна-футбол, воркаут-зона.

Фото: пресс-служба администрации Самары