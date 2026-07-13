В губернии намолочены первые 100 тысяч тонн озимой пшеницы урожая 2026 года

Традиционно на сегодняшний день лидерами являются южные районы нашей области: Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Приволжский и Хворостянский. Именно они первыми приступили к сбору озимых культур и уже продемонстрировали отличные результаты. Средняя урожайность на текущий момент составляет 35 центнеров с гектара.



Впереди у аграриев огромный объем работ – предстоит убрать более 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур. Первые 100 тысяч тонн – это только начало, но уже сейчас можно говорить об успешном старте сезона.

Фото: минсельхоз СО