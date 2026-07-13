Вячеслав Федорищев поздравил самарских пловцов с медалями на юниорском Первенстве Европы. Соревнования проходили с 7 по 12 июля в Мюнхене.

"Поздравляю с триумфальными победами наших пловцов! Софья Ануфриева и Савелий Вишняков забирают награды в Мюнхене на юниорском Первенстве Европы.

Софья из Новокуйбышевска взяла еще две золотые медали: на дистанции 100 метр:в брассом (1.08.10) и в эстафете 4 по 100 метров (4.01.83).

Теперь в её копилке уже три медали первенства. Поздравляю тренера Алексея Ивановича Ильина! Это ваша общая победа!

Не менее ярким получился триумф мужской сборной России в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Команда не просто взяла золото, а еще и установила новый юниорский рекорд Европы — 7.09,16!

В составе команды – Савелий Вишняков (на фото второй слева), воспитанник тольяттинской СШОР № 10 «Олимп».

Сейчас Савелий Вишняков тренируется у Аллы Ивановны Журавлевой, первый тренер — Екатерина Евгеньевна Козлова.

Кроме того, в финальном заплыве комбинированной эстафеты 4х100 метров он взял еще и серебро первенства.

Дорогие спортсмены, тренеры, наставники, родители, болельщики — с победой!"

Фото: Вячеслав Федорищев