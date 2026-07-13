Принято решение о продлении ограничений на продажу топлива в регионе

С 13 июля 2026 года в Самарской области продлены лимиты на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева для обеспечения бесперебойного снабжения топливом населения и оперативных служб. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.



Установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин – не более 40 литров, дизельное топливо – не более 100 литров для легкового автомобиля и не более 300 литров для грузового автомобиля. В целях пресечения спекулятивных схем и обеспечения безопасности полностью запрещена продажа бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные нештатные емкости. Отпуск топлива осуществляется исключительно в баки транспортных средств.



Глава ведомства особо подчеркнул, что топливо в Самарской области в наличии. Возможны временные перебои, но подвозы осуществляются регулярно. Крупные АЗС и ключевые сети автозаправочных станций работают в штатном режиме, их резервуары ежедневно обеспечиваются необходимыми запасами топлива для удовлетворения спроса населения в рамках установленных лимитов.



На особом контроле Правительства региона – потребности сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время они обеспечены топливом в полном объеме.



- Мы вступаем в уборочную страду, и, конечно, важно, чтобы каждый наш сельхозтоваропроизводитель был обеспечен топливом, - отметил Денис Гурков.



Основными факторами, повлиявшими на рынок, стали внешние вызовы, включая атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры нефтепереработки, что временно повлияло на логистику и объемы поставок. Кроме того, на рынке наблюдается искусственный ажиотаж, усиление потребительской тревожности и, в отдельных случаях, попытки недобросовестных участников рынка заработать на дефиците. Сказывается и сезонный фактор: традиционный рост спроса на топливо в летний период, связанный с сезоном отпусков, активными сельскохозяйственными работами и увеличением объема автотуризма.



- Министерство промышленности и торговли Самарской области осуществляет постоянный мониторинг ситуации и принимает исчерпывающие меры для ее стабилизации, - заверил глава ведомства.



Ведется адресная работа с отдельными операторами рынка, допускающими нарушения, для недопущения необоснованного роста розничной стоимости топлива. Контролирующие органы пресекают попытки искусственного завышения цен и создания искусственного дефицита.



- Введенные меры носят временный и превентивный характер. Они направлены исключительно на защиту интересов рядовых автовладельцев, обеспечение справедливого распределения доступных ресурсов, - подчеркнул врио министра.



Правительство Самарской области продолжает держать ситуацию под контролем. Напомним, 24 июня губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики региона топливом, где было объявлено о введении на территории субъекта временных лимитов на продажу топлива для нормализации ситуации на топливном рынке.

Источник: 450media.ru