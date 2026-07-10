Ремонт дорог в Тольятти выполнен более чем на 60%

В городском округе Тольятти ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в нормативное состояние планируется привести 13 объектов общей протяженностью 11,4 километра. В настоящее время совокупная готовность объектов составляет 63%. Работы активно ведутся и должны быть завершены до 1 сентября.

В Центральном районе завершен ремонт участка Хрящевского шоссе (от здания Тольяттинского таможенного поста до дома № 14). Подрядной организацией произведено устройство двух слоев дорожной одежды, выполнено нанесение горизонтальной дорожной разметки с применением термопластика.

В Автозаводском районе близится к завершению ремонт Приморского бульвара на отрезке от улицы Юбилейной до проспекта Степана Разина. Работы по восстановлению дорожного полотна здесь полностью завершены, в настоящее время ведется обустройство посадочных площадок общественного транспорта.

На проспекте Степана Разина (на участке от улицы Фрунзе до улицы Спортивной), а также на остальных объектах, включенных в программу ремонта, выполнено фрезерование изношенного покрытия, осуществляется укладка нижнего слоя асфальтобетонной смеси.

В Центральном районе на улице Карбышева дорожники уложили выравнивающий слой асфальтобетона и завершают монтаж бортового камня. На следующем этапе здесь будет устроен верхний слой покрытия с применением щебёночно-мастичной смеси (ЩМА-16), после чего будет нанесена дорожная разметка.

«Ремонтная кампания в Тольятти ведется с опережением средних темпов. Министерство контролирует соблюдение технологии и сроков, чтобы город получил качественные дороги уже к началу осени», — подчеркнул руководитель управления строительства и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Морев.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.