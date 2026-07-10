В Сергиевском районе на 1101 км а/д "М-5 «Урал»", столкнулись  Lada Granta и Газель

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 10.07.2026 в 13:10 на территории Сергиевского района мужчина, управляя автомобилем Lada Granta на 1101 км а/д "М-5 «Урал»", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено, и совершил столкновение с идущим во встречном направлении автомобилем Газель под управлением водителя 1989 года рождения.. на месте происшествия до прибытия медиков, второй водитель госпитализирован. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.