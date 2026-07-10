Выставка «Чувства(о) Дома» открывается сегодня в музее-галерее «Заварка»

10 июля в 19:00 в Самаре состоится открытие выставки «Чувства(о) Дома» (6+) в музее-галерее «Заварка». Она посвящена воспоминаниям жителей города о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.



Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. В экспозиции также будут представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея им. Петра Алабина, Детской картинной галереи.



Отдельное место на выставке занимают работы современных самарских художников - Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом города Самары, и «картина района», которую собрал художник Филипп Крикунов по рассказам жителей.



Отметим, что выставка пройдет в рамках проекта Музея-галереи «Заварка» (отдел МАУ г. о. Самара Музей Э.А. Рязанова) «По соседству» при поддержке Фонда Потанина.



Вход на открытие выставки свободный. Адрес: ул. Самарская, 207а. Планируется, что для посещения экспозиция будет доступна до 12 марта 2027 года.

Фото: пресс-служба администрации Самары