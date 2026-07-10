Я нашел ошибку
Главные новости:
Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе проводятся плановые и внеплановые проверки подразделений судебных приставов.
Сообщить о неправомерных действиях можно по «телефону доверия»
10 июля в  13:10 в Сергиевском районе на 1101 км а/д "М-5 «Урал»", столкнулись  Lada Granta и Газель.  Водитель легкового автомобиля скончался
В Сергиевском районе на 1101 км а/д "М-5 «Урал»", столкнулись  Lada Granta и Газель
10 июля в 19:00 в Самаре состоится открытие выставки «Чувства(о) Дома» (6+) в музее-галерее «Заварка». Она посвящена воспоминаниям жителей города о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.
Выставка «Чувства(о) Дома» открывается сегодня в музее-галерее «Заварка»
Заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарской больницы им. Т.И.Ерошевского Ирина Леонтьева: "Полностью исключить контакт с аллергенами невозможно, но значительно снизить риск обострения вполне реально".
Самарский врача-офтальмолог: рекомендации , как снизить риск обострений сезонной аллергии
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 11 по 15 июля 2026 в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс».
С 11 по 15 июля в губернии сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
В текущем году в нормативное состояние планируется привести 13 объектов общей протяженностью 11,4 километра.
Ремонт дорог в Тольятти выполнен более чем на 60%
В Самарской области образованы три особо охраняемые природные территории
В Самарской области образованы три особо охраняемые природные территории
Электричку маршрута Самара-Уфа временно отменили
Электричку маршрута Самара-Уфа временно отменили
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.93
-0.47
EUR 86.59
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех районах Самары
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выставка «Чувства(о) Дома» открывается сегодня в музее-галерее «Заварка»

106
10 июля в 19:00 в Самаре состоится открытие выставки «Чувства(о) Дома» (6+) в музее-галерее «Заварка». Она посвящена воспоминаниям жителей города о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

10 июля в 19:00 в Самаре состоится открытие выставки «Чувства(о) Дома» (6+) в музее-галерее «Заварка». Она посвящена воспоминаниям жителей города о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. В экспозиции также будут представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея им. Петра Алабина, Детской картинной галереи.

Отдельное место на выставке занимают работы современных самарских художников - Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом города Самары, и «картина района», которую собрал художник Филипп Крикунов по рассказам жителей.

Отметим, что выставка пройдет в рамках проекта Музея-галереи «Заварка» (отдел МАУ г. о. Самара Музей Э.А. Рязанова) «По соседству» при поддержке Фонда Потанина.

Вход на открытие выставки свободный. Адрес: ул. Самарская, 207а. Планируется, что для посещения экспозиция будет доступна до 12 марта 2027 года.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
694
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
519
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
389
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
612
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
1347
Весь список