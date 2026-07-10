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Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела продолжают проведение профилактических мероприятий

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Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности несовершеннолетни

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

В ходе проведённых рейдов выявлено 10 административных правонарушений. 
Составлено 6 протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних). Нарушения зафиксированы в г. Сызрани, пгт Балашейка и с. Жемковка Сызранского района.
Оформлено 4 протокола в отношении несовершеннолетних за переход железнодорожных путей в неустановленном месте.
К ответственности привлечены родители, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Также к административной ответственности привлечены подростки, нарушившие правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Сотрудники ПДН напоминают: забота о ребёнке — важнейшая обязанность родителей. Именно взрослые формируют у детей модель безопасного поведения и несут ответственность за их благополучие. Родителям следует уделять особое внимание воспитанию у несовершеннолетних осознанного отношения к собственной безопасности, регулярно разъяснять нормы закона и возможные последствия необдуманных поступков.

Железная дорога — зона повышенной опасности. Переход железнодорожных путей в неустановленных местах угрожает жизни и здоровью и нередко приводит к трагическим последствиям. Тормозной путь поезда составляет сотни метров, и машинист не всегда может вовремя остановить состав.

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает родителей:

- регулярно беседовать с детьми о правилах поведения на железной дороге;
объяснять, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах — по пешеходным мостам, тоннелям или настилам;
не допускать нахождения детей вблизи железнодорожных путей без присмотра;
- личным примером демонстрировать соблюдение правил безопасности.
Если вы стали свидетелем нарушения правил поведения на железной дороге или знаете о случаях ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, сообщите об этом в органы внутренних дел. Ваша бдительность может спасти чью‑то жизнь.

 

Фото предоставлено Сызранским ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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