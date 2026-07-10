Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела продолжают проведение профилактических мероприятий

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

В ходе проведённых рейдов выявлено 10 административных правонарушений.

Составлено 6 протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних). Нарушения зафиксированы в г. Сызрани, пгт Балашейка и с. Жемковка Сызранского района.

Оформлено 4 протокола в отношении несовершеннолетних за переход железнодорожных путей в неустановленном месте.

К ответственности привлечены родители, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Также к административной ответственности привлечены подростки, нарушившие правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Сотрудники ПДН напоминают: забота о ребёнке — важнейшая обязанность родителей. Именно взрослые формируют у детей модель безопасного поведения и несут ответственность за их благополучие. Родителям следует уделять особое внимание воспитанию у несовершеннолетних осознанного отношения к собственной безопасности, регулярно разъяснять нормы закона и возможные последствия необдуманных поступков.

Железная дорога — зона повышенной опасности. Переход железнодорожных путей в неустановленных местах угрожает жизни и здоровью и нередко приводит к трагическим последствиям. Тормозной путь поезда составляет сотни метров, и машинист не всегда может вовремя остановить состав.

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает родителей:

- регулярно беседовать с детьми о правилах поведения на железной дороге;

объяснять, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах — по пешеходным мостам, тоннелям или настилам;

не допускать нахождения детей вблизи железнодорожных путей без присмотра;

- личным примером демонстрировать соблюдение правил безопасности.

Если вы стали свидетелем нарушения правил поведения на железной дороге или знаете о случаях ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, сообщите об этом в органы внутренних дел. Ваша бдительность может спасти чью‑то жизнь.

Фото предоставлено Сызранским ЛО МВД России на транспорте