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В Сергиевском районе в ДТП пострадали три человека

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В Сергиевском районе в ДТП пострадали три человека

9 июля в 06:54 на 1097,4 км а/д «М-5 «Урал»» 57-летний мужчина, управляя а/м GREAT WALL POER, двигался со стороны Самары в направлении Уфы. В пути следования водитель допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в местах, где это запрещено, и совершил столкновение с а/м КаМАЗ под управлением 38-летнего водителя. С места ДТП в больницу доставлены пассажиры пикапа: 44-летняя женщина и 32-летний мужчина госпитализированы, 27-летнему молодому человеку после обследования назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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