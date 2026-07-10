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В Госдуме напомнили о требованиях безопасности для сапбордистов

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В Госдуме напомнили о требованиях безопасности для сапбордистов

Российским гражданам не требуется регистрировать сапборды в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сообщил 10 июля депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«По закону сапборды считаются спортивным инвентарем, а не маломерными судами. Их не нужно регистрировать в ГИМС, так как у них нет мотора и они весят менее 200 кг. Однако с момента выхода на воду на сапбордиста распространяются те же требования безопасности, что и на владельцев маломерных судов», — пояснил парламентарий в интервью «РИА Новости».

Свищев подчеркнул, что при использовании сапа необходимо находиться в спасательном жилете и соблюдать установленные зоны плавания. Для любителей данного вида спорта действует строгий запрет на выход в судовой ход и появление в местах массового купания.

«Лето — короткое время в нашем климате, чтобы двигаться, дышать, плавать и грести. Спорт на свежем воздухе — здорово. Я сам спортсмен и знаю, как важно быть активным. Но вода не прощает беспечности. В интернете полно предложений: бери катер без прав, арендуй сап, наслаждайся закатом. Звучит красиво, но это может быть опасно, если не соблюдать правила», — подытожил депутат.

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