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Ученые зафиксировали рост числа случаев бесплодия у женщин старше 35 лет

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Ученые зафиксировали рост числа случаев бесплодия у женщин старше 35 лет

Группа ученых проанализировала эпидемиологические тенденции женского бесплодия в возрастной группе от 35 до 49 лет. Согласно результатам анализа, в 2023 году в мире насчитывалось примерно 53,6 млн женщин этой возрастной категории, столкнувшихся с проблемой бесплодия. Об этом сообщается в журнале The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health.

«Бесплодие у женщин старшего репродуктивного возраста представляет собой растущую глобальную проблему здравоохранения. Несмотря на улучшение регионального равенства, страны с низким социально-демографическим индексом продолжают сталкиваться со значительным бременем», — следует из текста исследования.

Анализ динамики с 1990 по 2023 год показал непрерывный рост нагрузки на системы здравоохранения во всех регионах. По словам исследователей, по сравнению с 2023 годом число случаев бесплодия в возрастной группе от 35 до 49 лет увеличится примерно на 48,58% к 2036 году.

При этом ученые зафиксировали постепенное смещение проблемы из бедных стран в более развитые государства с высоким социально-демографическим индексом. Сокращение разрыва между регионами с низким и высоким уровнем дохода за этот период составило 23,1%, пишут "Известия".

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