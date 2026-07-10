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77-летняя жительница Самарской области отдала мошеннику 800 тысяч рублей

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77-летняя жительница Самарской области отдала мошеннику 800 тысяч рублей

В полицию обратилась 77-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионеру позвонила женщина, которая представилась ее подругой и сообщила, что случайно причинила телесные повреждения чужому ребенку на игровой площадке.

После этого трубку взял мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и пообещал пожилой женщине, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении ее подруги, если потерпевшие через его помощника получат денежную компенсацию. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине 800 тысяч рублей, после чего через несколько часов увидела гуляющую с внуком подругу на улице, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, в том числе, несовершеннолетних.

Теги: Мошенники

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