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Жертвой мошенника стала 48‑летняя жительница Самары — репетитор русского языка и литературы

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Жертвой мошенника стала 48‑летняя жительница Самары — репетитор русского языка и литературы

В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс‑служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отдел полиции обратилась 48‑летняя жительница Самары — репетитор русского языка и литературы. Женщина рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от якобы турагента, с которым она раньше уже общалась: он писал, что появилась «горящая» путёвка в популярный курортный город — по очень выгодной цене, но бронировать надо прямо сейчас, иначе предложение уйдёт.

Собеседник прислал ссылку на страницу бронирования и заверил, что это официальный партнёр крупного туроператора. Женщина перешла по ссылке, ввела данные банковской карты и код из СМС — всё ради того, чтобы «зафиксировать цену». Почти сразу она получила уведомление о списании 250 тысяч рублей, а страница бронирования перестала открываться. Когда женщина попыталась написать «турагенту», его аккаунт оказался удалён. Только тогда она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Позже выяснилось, что ссылка вела на фишинговый сайт, который имитировал страницу реального туроператора: так мошенники получили платёжные данные и похитили деньги.

Теги: Мошенники

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