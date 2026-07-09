Студенты Самарского политеха создали устройство для температурного тестирования электроинструментов

Студенты электротехнического факультета Самарского политеха, Владислав Бровченко, Арсений Бузаев, Святослав Гиричев и Артур Хухров под руководством кандидата технических наук Юрия Иванникова разработали компактное устройство для измерения температуры в труднодоступных узлах электродвигателей с выводом измеренных значений на компьютер в реальном времени. Подобные приборы могут использоваться, например, на производстве, на этапе контроля качества, чтобы выяснить, сильно ли нагреваются внутренности мотора под нагрузкой, выдержит ли деталь долгую работу, не начнёт ли плавиться и т.д.

Главный враг любого электроинструмента – перегрев. Именно он чаще всего приводит к поломкам электродвигателей. При производстве компонентов для них на этапе тестирования инженерам постоянно приходится мониторить температуру узлов, чтобы вовремя заметить критический нагрев. Существующие на рынке промышленные аналоги либо слишком громоздкие и дорогие, либо не имеют достаточно чувствительных датчиков, которые могли бы вовремя заметить опасный перегрев внутри собранного механизма. Без таких устройств «слепые зоны», например, обмотку двигателя или подшипники, скрытые под обшивкой, невозможно проверить даже тепловизором, поскольку он «видит» только внешний – пластиковый или металлический корпус инструмента, а мотор сильнее всего греется изнутри.

Политеховцы создали рабочий лабораторный прототип устройства измерения температур, который состоит из тонкого провода и датчика. В качестве чувствительных элементов используются миниатюрные термисторы, сочетающие в себе низкую цену, высокую точность и минимальные габариты. Благодарю этому, прибор может работать внутри нагревающегося механизма.

На основе полученных сигналов с датчика можно сформировать полную, доступную температурную карту на которой отражены графики изменений температуры устройства в единицу времени.

«Наше устройство – это полная противоположность концепции сложного прибора для узких специалистов, – поясняет Владислав Бровченко. – Оно не требует от пользователя специфических знаний или установки громоздкого программного обеспечения. Весь алгоритм выглядит элементарно: пользователь закрепляет датчики на детали, подключает плату к компьютеру и нажимает кнопку «Старт». Мы сделали акцент на доступности: аналоги в магазинах стоят от 8 тысяч рублей, а сборка нашего прототипа обошлась всего в 3500 рублей».

По словам разработчиков, потребность в таких приборах на рынке есть всегда, поэтому они намерены развивать проект и дальше. В планах – запуск разработки в серийное производство.