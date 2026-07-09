где сильнее всего вырос спрос исполнителей на подработку в 2026 году

Аналитики Авито Подработки сравнили данные платформы за I полугодие 2026 года с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, какие позиции в сегменте временной занятости пользуются наибольшей популярностью. Чаще всего пользователи сервиса стали интересоваться подработкой на административных позициях (+90%), а также в направлениях, связанных с документооборотом (+82%) и сельскохозяйственными работами (+19%).

Среди отдельных профессий наиболее заметно вырос интерес к подработке администраторами — почти в 2 раза (+98%) по сравнению с первой половиной прошлого года. Кроме того, пользователи платформы значительно чаще рассматривали предложения о подработке водителем спецтехники (+89%), сортировщиком (+86%), водителем-экспедитором (+68%) и счетчиком-ревизором (+68%)

В региональном разрезе наиболее активно интерес к подработке вырос в Псковской области, где число откликов исполнителей увеличилось на 44% год к году. Высокую динамику также продемонстрировали Амурская (+38%) и Орловская (+30%) области, Республика Адыгея (+28%) и Калужская область (+26%).

Согласно нашему недавнему опросу, формат подработки так или иначе уже стал привычным для 59% россиян в возрасте от 18 до 45 лет. Всё чаще исполнители воспринимают подработку как способ развивать свои навыки и получать предсказуемый дополнительный доход.