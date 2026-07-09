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Единые правила для всех: Александр Живайкин — о новом законе "Единой России" для трудовых мигрантов

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Единые правила для всех: Александр Живайкин — о новом законе "Единой России" для трудовых мигрантов
Принятый Государственной Думой закон, вводящий новые правила трудовой деятельности и проживания иностранных граждан в России, — это результат системной работы партии «Единая Россия» по наведению порядка в миграционной сфере. Такое мнение высказал депутат Самарской Губернской Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Живайкин, комментируя изменения для региональных СМИ
 

По словам парламентария, закон направлен на создание прозрачных и понятных условий для тех, кто приезжает в Россию работать честно и уважает её законы. Россия остаётся открытой страной, но правила должны быть едины для всех, а приоритетом — безопасность и интересы российского общества.

«Это решение — важный шаг к наведению порядка в сфере трудовой миграции. Мы должны чётко разделить: есть те, кто приезжает работать, создавать семьи и вносить вклад в экономику, а есть те, кто пытается использовать серые схемы. Закон бьёт именно по второй категории», — заявил Александр Живайкин.

Депутат подчеркнул, что инициатива «Единой России» носит комплексный характер и решает давно назревшие проблемы, которые особенно актуальны для Самарской области — региона с высоким числом трудовых мигрантов.

Ключевые изменения: от финансовой дисциплины до цифрового контроля

Новые правила вводят ряд принципиальных требований:

1.  Финансовая ответственность. Официальный доход иностранного гражданина должен быть не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, и покрывать расходы не только на самого работника, но и на каждого члена его семьи, проживающего в России. Это исключит ситуацию, когда мигрант работает на минималке, а его семья фактически находится на дотации государства.

2.  Контроль за детьми. Срок пребывания детей напрямую привязан к сроку действия патента родителя. После достижения 18 лет молодой человек обязан либо оформить собственный патент, либо покинуть страну. Это стимулирует интеграцию и законное трудоустройство.

3.  Цифровизация и прозрачность. МВД получит возможность автоматически через единые базы данных проверять реальные доходы мигрантов, что сделает невозможным использование поддельных справок и серых зарплат.

Как напомнил Александр Живайкин, всего с 2024 года Госдумой при поддержке «Единой России» принято уже 22 закона в этой сфере. Нынешний пакет мер логично продолжает системную работу по выводу миграционного рынка из тени, который в 2025 году принёс в федеральный бюджет 172 миллиарда рублей налоговых поступлений.

Самарский контекст: порядок там, где есть правила

Для Самарской области тема миграции стоит особенно остро. По данным ГУ МВД, за девять месяцев 2025 года в регионе было выдано 28 748 патентов трудовым мигрантам. Большинство из них прибывает из стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) и работает в строительстве, производстве и торговле.

При этом в 2025 году в Самарской области выявлено более 4,3 тысячи нарушений миграционного законодательства, из которых 3,9 тысячи связаны с фиктивной постановкой на учёт. Именно против такой «серой» занятости и направлен новый закон.

«В Самарской области мы видим, сколько проблем создаёт нелегальная миграция — от нечестной конкуренции на рынке труда до социальной напряжённости. Новый закон даёт нам, законодателям, инструмент, чтобы жёстко пресекать эти нарушения, создавая цивилизованные условия для законопослушных граждан, как российских, так и иностранных», — отметил Александр Живайкин.

Работа, а не хайп: позиция «Единой России»

Александр Живайкин особо подчеркнул, что принятый закон — это заслуга системной работы фракции «Единая Россия», а не результат популистских заявлений некоторых оппозиционных политиков, в частности, депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, который представляет в парламенте интересы Самарской области.

«Мы занимаемся реальными делами, а не хайпом в социальных сетях. Пока некоторые говорят о “Мигрантских кодексах” и придумывают громкие лозунги, “Единая Россия” принимает конкретные законы, которые работают», — заявил Живайкин.

По мнению самарского парламентария, критика со стороны КПРФ, которая утверждает, что предлагает «три способа разогнать гетто», часто не подкреплена реальными законодательными инициативами, получившими одобрение Правительства и профильных ведомств. В отличие от этого, законопроекты «Единой России» проходят широкое общественное обсуждение и поддержаны экспертами, так как нацелены на конкретный результат — безопасность и благополучие граждан России.

«Наша задача — чтобы закон не просто был написан, а работал. Мы настаиваем на жёстком контроле за его исполнением, чтобы у нас в стране, и в частности в Самарской области, не было мест, где действуют “особые” правила», — резюмировал Александр Живайкин.

Напомним, закон вступает в силу с 1 января 2027 года, что даёт время и работодателям, и самим мигрантам для адаптации к новым прозрачным и справедливым правилам.

Теги: Единая Россия

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