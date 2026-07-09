В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки

8 июля в 11:11 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение: в селе Челно-Вершины во втором микрорайоне произошло возгорание надворных построек. На место происшествия оперативно были направлены расчеты 42-го Отряда. По прибытии было установлено: площадь горения составляет 100 квадратных метров, наблюдается сильное задымление, есть угроза распространения огня на ближайшие строения. На тушение незамедлительно было подано 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. Локализация пожара была объявлена в 11:21, ликвидация открытого горения - в 11:27, в 12:18 - зафиксирована полная ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"