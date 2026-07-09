Я нашел ошибку
Главные новости:
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
в Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
В Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
70% россиян довольны своей работой
70% россиян довольны своей работой
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самаре вечером водитель сбил женщину
В Самаре вечером водитель сбил женщину
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.4
0.27
EUR 87.35
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре вечером водитель сбил женщину

163
В Самаре вечером водитель сбил женщину

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 8 июля произошло 21:30 в Кировском районе города Самары. 52-летний водитель, управляя транспортным средством HAVAL DARGO, двигался по Ракитовскому шоссе в направлении Московского шоссе. В пути следования, возле строения № 2 «Д», допустил наезд на неустановленного пешехода, (женщина, на вид примерно 60 лет), которая переходила проезжую часть, в неположенном для перехода месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. Женщина госпитализирована.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Два человека пострадали в ДТП с КАМАЗом в Красноярском районе
09 июля 2026, 12:56
Два человека пострадали в ДТП с КАМАЗом в Красноярском районе
8 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.  Происшествия
105
В Красноярском районе в ДТП пострадала 14-летняя девушка-водитель мотоцикла
08 июля 2026, 11:27
В Красноярском районе в ДТП пострадала 14-летняя девушка-водитель мотоцикла
Она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустила съезд на обочину, где наехала на дерево. Происшествия
461
В Сызрани один из участников ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения
08 июля 2026, 10:58
В Сызрани один из участников ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения
Машину вела ранее лишенная права управления транспортными средствами 37-летняя женщина. Происшествия
451
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
149
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
125
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
213
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
461
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
822
Весь список