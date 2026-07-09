В Самаре вечером водитель сбил женщину

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 8 июля произошло 21:30 в Кировском районе города Самары. 52-летний водитель, управляя транспортным средством HAVAL DARGO, двигался по Ракитовскому шоссе в направлении Московского шоссе. В пути следования, возле строения № 2 «Д», допустил наезд на неустановленного пешехода, (женщина, на вид примерно 60 лет), которая переходила проезжую часть, в неположенном для перехода месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. Женщина госпитализирована.